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43 минуты назад

10-летний водитель мопеда погиб в Кемеровской области

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16 июня в городе Киселевске Кемеровской области погиб 10-летний мальчик, управлявший мопедом. Как сообщает VSE42.Ru, по предварительным данным, мальчик выехал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю «Тойота», который передвигался по главной дороге.

По данным МВД России по Кемеровской области, мопед ребенку накануне трагедии подарили родители.


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