10-летний водитель мопеда погиб в Кемеровской области

16 июня в городе Киселевске Кемеровской области погиб 10-летний мальчик, управлявший мопедом. Как сообщает VSE42.Ru, по предварительным данным, мальчик выехал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю «Тойота», который передвигался по главной дороге.



По данным МВД России по Кемеровской области, мопед ребенку накануне трагедии подарили родители.





