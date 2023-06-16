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43 минуты назад
10-летний водитель мопеда погиб в Кемеровской области
16 июня в городе Киселевске Кемеровской области погиб 10-летний мальчик, управлявший мопедом. Как сообщает VSE42.Ru, по предварительным данным, мальчик выехал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю «Тойота», который передвигался по главной дороге.
По данным МВД России по Кемеровской области, мопед ребенку накануне трагедии подарили родители.
По данным МВД России по Кемеровской области, мопед ребенку накануне трагедии подарили родители.