«Варенька» - это теперь не только мороженое, но и пельмени, вареники и сырники

Мы привыкли к тому, что Липецкий хладокомбинат производит вкусное мороженое. Но предприятие развивается, и линейка его продукции серьёзно расширилась. Теперь под полюбившимся брендом «Варенька» хладокомбинат выпускает и замороженные продукты, который столь же стремительно завоёвывают популярность у покупателей, как в своё время лакомство с тем же названием.

Сейчас в линейке Липецкого хладокомбината представлены несколько новинок. Некоторые из них изготовлены по классическим рецептам, как, например, домашние пельмени и вареники.

Сделаны они с любовью. Достаточно сказать, что все пельмени — ручной лепки, что придаёт им тот самый вкус детства, словно их слепила мама или бабушка. Пельмени абсолютно натуральные и изготовлены в строгом соответствие с ГОСТом. В них нет никаких ГМО и соевого белка. Используется мука только высшего сорта, а за нежным тестом скрывается сочный фарш из натуральной качественной говядины и свинины, которого точно не будет мало.

Пельменей на российском рынке сейчас немало, но липецкие уже заняли свою эксклюзивную нишу — в первую очередь благодаря качеству и вкусу. Вдобавок, для липчан они — свои, родные, в магазинах вполне можно найти пакет свежих пельменей, которые были изготовлены ещё вчера.





Радуют разнообразием вареники. Вы найдёте и старую добрую классику – вареники с творогом, к слову — тоже ручной лепки. Творог используется от проверенного местного производителя, он всегда свежий, дополнен сахаром и ванилином.

Отдельный вид — вареники с творогом и маком: в тесто добавляется мак, он придаёт пикантный и необычный вкус, который стоит того, чтобы его попробовать. Правда, вкусив хоть раз эти нежные вареники, очень велик риск «заболеть» ими навсегда и превратиться в постоянного покупателя.

В качестве наполнителя вареников используется и вишня, но не всякая, а только сочная и крупная. В производстве не используются консерванты, а сам продукт подкупает свежестью.

Подлинным ноу-хау и отличным подарком для гурманов являются вареники с вишней в шоколадном тесте. Здесь тоже используется натуральная ягода только крупных размеров, дополненная сахаром, а шоколадный вкус придаёт добавление в тесто натурального какао. Получается неподражаемое сочетание! Эту продукцию любители вкусной, здоровой и оригинальной пищи буквально сметают с прилавков.

Одной из особенностей новой замороженной продукции Липецкого хладокомбината — быстрота в приготовлении. Взять, например, традиционные сырники с творогом или сырники с творогом и изюмом. Достаточно высыпать содержимое стильного целлофанового пакета с любимой надписью «Варенька» на сковороду, и уже через три минуты сытный, вкусный, натуральный и питательный завтрак готов.

Удобно, когда вы убегаете на работу или собираете детей в школу. Кстати, юные гурманы тоже по достоинству оценили новую «Вареньку» и полюбили ее не меньше, чем мороженое.

Приобрести продукцию можно в фирменных киосках Липецкого хладокомбината и в торговых сетях. Приятного аппетита!

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