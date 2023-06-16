Общество

45 минут назад

В районах Сокола и Сырского Рудника отключат холодную воду

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#отключения
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В районах Сокола и Сырского Рудника отключат холодную воду

Причиной отключений 17 июня холодной воды в четырех районах города станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Сырского Рудника – с неудобствами столкнутся жители частного сектора улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Рудничной, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Медицинской. Воду для питья подвезут по заявкам жителей. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 24, 26а по улице Кузнечной, № 51 по улице Большие ключи, в частном секторе улиц Большие ключи, Трудовой, Кузнечной. Машина с водой для питья будет находиться по адресу: улица Кузнечная, 24. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть района Сокола – дома № 32 и ст. 32 по улице Дружбы, частный сектор улиц Римского-Корсакова, Демократической, Ковалева, Производственной, Восточной, Гражданской, Свободный сокол, Пархоменко, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Вильямса, Радищева, Грибоедова, Свердлова, П. Лумумбы, Энтузиастов, Дружбы. Подвоз воды организуют по заявкам жителей. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 56а по улице Космонавтов – цистерна с водой подъедет к вышеуказанному дому. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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#отключения
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