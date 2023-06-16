Завтра в Липецкой области сухо и до +30

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием южной периферии антициклона – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице — от +12 до +14 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.



День 17 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году –5 градусов тепла.



