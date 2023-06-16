сегодня, 17:00
Завтра в Липецкой области сухо и до +30
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием южной периферии антициклона – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице — от +12 до +14 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.
День 17 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году –5 градусов тепла.
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13.06.2023 17:00Погода в Липецке
Елена
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