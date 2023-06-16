Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Завтра в Липецкой области сухо и до +30

2 229
#жара
Завтра в Липецкой области сухо и до +30

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием южной периферии антициклона – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем — от +25 до +30 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице — от +12 до +14 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.

День 17 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году –5 градусов тепла. 

2 229
#жара

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Елена

36 минут назад
Ура!!!!! А вот и первая 30-ка на подходе.
ответить

Ваш тренер

56 минут назад
Плохая новость.... Лето уже поднадоело... Шикарная погода на улице сейчас...
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
158
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Антициклон принесет в Липецкую область сухую и жаркую погоду
#жара
10
Антициклон принесет в Липецкую область сухую и жаркую погоду

вчера, 17:25

Погода в Липецке
В районе Дикого и поселках Дачном и Новая Жизнь отключат холодную воду
#отключения
2
В районе Дикого и поселках Дачном и Новая Жизнь отключат холодную воду

14.06.2023 17:20

Погода в Липецке
В Липецкой области потеплеет до +26, дожди останутся
#отключения
8
В Липецкой области потеплеет до +26, дожди останутся

13.06.2023 17:00

Погода в Липецке
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
1
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

13.06.2023 16:27

Погода в Липецке
Из-за атмосферного фронта в Липецкой области все еще дождливо и прохладно
#дождь
20
Из-за атмосферного фронта в Липецкой области все еще дождливо и прохладно

12.06.2023 17:04

Погода в Липецке
Ветер станет еще сильнее
#ветер
8
Ветер станет еще сильнее

12.06.2023 07:56

Погода в Липецке