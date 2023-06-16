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20 июня часть улицы Фрунзе закрывается на 10-дневный ремонт

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#дорожные работы
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20 июня часть улицы Фрунзе закрывается на 10-дневный ремонт
На 10 дней, с 20 по 30 июня улица Фрунзе будет перекрыта от перекрестка с улицей Октябрьской до пересечения с Неделина. Для объезда ремонтируемого участка мэрия предлагает следующий маршрут:


photo_2023-06-16_15-31-29.jpg

Изменится и схема движения автобусных маршрутов № 28, 9, 359, 33, 33а, 325.

Автобусы маршрутов № 33, 33а, 325 будут осуществлять движение без заезда в район Петровского рынка, в прямом и обратном направлениях по схеме: «… Петровский мост – пл. П. Великого – пл. Революции – пл. Театральная – далее по маршрутам».

Автобусы маршрутов № 9, 359 будут двигаться в направлении ул. 50 лет НЛМК по схеме: «… пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК», в обратном направлении: «… ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – пл. П. Великого – пл. Революции – пл. Театральная – далее по маршрутам».

Автобусы маршрута № 28 в направлении НЛМК будут двигаться без изменения схемы, в сторону ул. 50 лет НЛМК по схеме: «…Петровский мост – пл. П. Великого – пл. Революции – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – далее по маршруту». 



1 339
#дорожные работы
1

Комментарии (1)

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