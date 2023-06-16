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сегодня, 15:19
Путин по видеосвязи запустил движение по участку трассы М-4
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске участка трассы М-4 «Дон» — объезда Аксая и Краснодара. Дороги в обход этих городов Ростовской области и Краснодарского края достроили раньше запланированного срока. Объем инвестиций составил — 77 млрд руб. Глава государства пообещал, что власти и дальше продолжат развивать транспортную инфраструктуру на Юге России, в новых регионах и в целом по России, передает Газета.ру.
По словам президента, новые скоростные магистрали запустили раньше срока. Хуснуллин уточнил, что 65-километровый обход Аксая достроили на 18 месяцев раньше плана. 51-километровый дальний западный обход Краснодара построили на шесть месяцев раньше графика.
Развитие дорожной сети новых регионов остается в фокусе властей страны, заверил президент.
По словам президента, новые скоростные магистрали запустили раньше срока. Хуснуллин уточнил, что 65-километровый обход Аксая достроили на 18 месяцев раньше плана. 51-километровый дальний западный обход Краснодара построили на шесть месяцев раньше графика.
Развитие дорожной сети новых регионов остается в фокусе властей страны, заверил президент.