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В Армавире по подозрению в подготовке теракта арестовали подростка
Уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта возбудили в отношении 15-летнего подростка в Армавире, который, по предварительной версии, собирался поджечь образовательное учреждение, ему предъявили обвинение и арестовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Краснодарскому краю.
"По данным следствия, фигурант в период с апреля по май 2023 года решил в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира", — говорится в релизе.
В СК уточнили, что для этого подросток самостоятельно изготовил зажигательную смесь и начал делать оружие. Все это он хранил в хозяйственной постройке у себя дома.
Его задержали 15 мая. Армавирский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Суд отправил задержанного под стражу.
"По данным следствия, фигурант в период с апреля по май 2023 года решил в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира", — говорится в релизе.
В СК уточнили, что для этого подросток самостоятельно изготовил зажигательную смесь и начал делать оружие. Все это он хранил в хозяйственной постройке у себя дома.
Его задержали 15 мая. Армавирский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Суд отправил задержанного под стражу.