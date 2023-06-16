ПМЭФ: Россельхозбанк и Липецкая область подписали соглашение о сотрудничестве

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписали соглашение о сотрудничестве. За 23 года Россельхозбанк направил в экономику региона более 146 млрд рублей, в том числе 129 млрд рублей – в его АПК, профинансировал 24 инвестпроекта и обеспечил доступность финансовых услуг на 100% сельских территорий. Сейчас в центре внимания – дальнейшее развитие АПК Липецкой области и её участие в пилотном проекте РСХБ по финансовой поддержке самозанятых, ведущих личные подсобные хозяйства.

В соответствии с подписанным соглашением стороны намерены вместе решать приоритетные задачи социально-экономического развития Липецкой области, в том числе в аграрной и промышленной сферах. В частности, банк и руководство региона будут создавать условия для привлечения инвестиций, участвовать в создании агропромышленных, индустриальных и технологических парков, территории опережающего социально-экономического развития. Отдельное внимание уделяется взаимодействию в рамках поддержки фермерства и продвижения фермерской продукции.«Сельское хозяйство Липецкой области активно развивается – рост производства продукции за год составил 14%. По урожаю ряда культур, среди них соя и зерновые, достигнуты рекордные показатели. Эти успехи – хороший пример результативного взаимодействия руководства региона, нашего банка и агробизнеса. Дальнейшие перспективы развития видим во внедрении современных агротехнологий, новых интенсивных сортов сельхозкультур, глубокой переработке, расширении мощностей предприятий. Во всех этих направлениях у банка богатая экспертиза. Мы гордимся общими достижениями, и я уверен, что вместе мы сможем вывести сельское хозяйство Липецкой области на ещё более высокий уровень», – сказал Борис Листов.«Россельхозбанк – один из наших постоянных деловых партнеров. Во многом благодаря этому сотрудничеству аграрный сектор в экономике Липецкой области стал самым инновационным, самым инвестиционно привлекательным и высокотехнологичным. Липецкие аграрии не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и способны обеспечить ими несколько российских регионов. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений», – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.Реклама. АО Россельхозбанк