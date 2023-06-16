На приусадебном участке обнаружили 27 кустов конопли

В отношении 51-летнего жителя Краснинского района возбуждено уголовное дело.

На приусадебном участке 51-летнего жителя Краснинского района полицейские обнаружили 27 кустов конопли.«15 июня было возбуждено уголовного дело в отношении 51-летнего жителя Краснинского района по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Мужчине грозит до двух лет лишение свободы.