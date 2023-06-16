Происшествия
11 минут назад
На приусадебном участке обнаружили 27 кустов конопли
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В отношении 51-летнего жителя Краснинского района возбуждено уголовное дело.
На приусадебном участке 51-летнего жителя Краснинского района полицейские обнаружили 27 кустов конопли.
«15 июня было возбуждено уголовного дело в отношении 51-летнего жителя Краснинского района по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Мужчине грозит до двух лет лишение свободы.
«15 июня было возбуждено уголовного дело в отношении 51-летнего жителя Краснинского района по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Мужчине грозит до двух лет лишение свободы.
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