Происшествия

11 минут назад

На приусадебном участке обнаружили 27 кустов конопли

30
#наркотики
На приусадебном участке обнаружили 27 кустов конопли

В отношении 51-летнего жителя Краснинского района возбуждено уголовное дело.

На приусадебном участке 51-летнего жителя Краснинского района полицейские обнаружили 27 кустов конопли.

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«15 июня было возбуждено уголовного дело в отношении 51-летнего жителя Краснинского района по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Мужчине грозит до двух лет лишение свободы.
30
#наркотики

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