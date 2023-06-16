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28 минут назад
Путин наградил Терешкову орденом Гагарина
Президент Владимир Путин наградил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина. Об этом сообщает РИА Новости.
"За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, члена комитета Государственный думы по международным делам", — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Валентина Терешкова совершила первый в мире полет женщины-космонавта. Полет, который продолжался почти трое суток, она совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6.
"За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, члена комитета Государственный думы по международным делам", — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Валентина Терешкова совершила первый в мире полет женщины-космонавта. Полет, который продолжался почти трое суток, она совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6.