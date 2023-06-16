В России

12 минут назад

Иностранное судно загорелось в Приморье

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Утром 16 июня в акватории Японского моря неподалеку от приморского города Находки загорелся сухогруз с иностранными флагами, который следовал из Китая в порт Восточный. О ЧП проинформировали в МЧС по Приморскому краю. передает РЕН ТВ.

"В Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в акватории Японского моря в 85 км южнее от Находки, произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе, который следовал из Китайской Народной Республики в порт Восточный. На борту судна находятся 24 члена экипажа. По оперативным данным, в результате пожара пострадало два человека, которые в настоящее время эвакуированы и доставляются на берег", - говорится в сообщении.

Судно Beks Force шло под флагом Маршалловых Островов. К месту происшествия направлены два поисково-спасательных судна от Морспасслужбы, а также два судна от Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. По уточненной информации МЧС, судном "Платон" эвакуированы двое пострадавших. Они переданы пограничникам для дальнейшей эвакуации на берег и передачи их скорой медицинской помощи.

"Экипаж судна Beks Force - 24 моряка из Индии. Судно покрыто коллективным договором Международной федерации транспортных рабочих. <...> В соответствии с коллективным договором у них есть страховка, в случае гибели выплата составит $110 тыс., согласно нашей страховке по международной федерации, а в случае получения увечий сумма почти в два раза увеличивается. <...> Они застрахованы, страховые компании обеспечат лечение полностью и возмещение ущерба", - сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов

По данным из открытых источников, судно Beks Force построено в 2005 году, его длина составляет 288,97 м, ширина - 45 м. Судовладельцем является турецкая компания.


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