Происшествия

31 минуту назад

В расселенном доме на улице Газина выгорела внутренняя отделка

152
#МЧС #пожар
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За сутки в Липецкой области зарегистрировано семь пожаров.

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Вечером 15 июня на улице Газина в Липецке загорелся расселенный дом.  Его тушили два отделения пожарных. По данным МЧС, в двухэтажном здании полностью выгорела внутренняя  отделка, пострадавших в пожаре нет. 

В тот же день в Липецке горел строительный вагончик на улице Юношеской и садовый домик в СНТ «Металлург-1». Деревянная баня сгорела в селе Дубовое Чаплыгинского района, надворная постройка — в деревне Копцевы Хутора Липецкого района.

Всего в регионе за сутки зарегистрированы пожаров.
152
#МЧС #пожар
1

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