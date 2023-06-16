Происшествия
31 минуту назад
В расселенном доме на улице Газина выгорела внутренняя отделка
За сутки в Липецкой области зарегистрировано семь пожаров.
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Вечером 15 июня на улице Газина в Липецке загорелся расселенный дом. Его тушили два отделения пожарных. По данным МЧС, в двухэтажном здании полностью выгорела внутренняя отделка, пострадавших в пожаре нет.
В тот же день в Липецке горел строительный вагончик на улице Юношеской и садовый домик в СНТ «Металлург-1». Деревянная баня сгорела в селе Дубовое Чаплыгинского района, надворная постройка — в деревне Копцевы Хутора Липецкого района.
Всего в регионе за сутки зарегистрированы пожаров.
В тот же день в Липецке горел строительный вагончик на улице Юношеской и садовый домик в СНТ «Металлург-1». Деревянная баня сгорела в селе Дубовое Чаплыгинского района, надворная постройка — в деревне Копцевы Хутора Липецкого района.
Всего в регионе за сутки зарегистрированы пожаров.