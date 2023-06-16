Общество
сегодня, 09:29
В Липецком районе мужчина задолжал по налогам 270 000 рублей — у него арестовали «КамАЗ»
После ареста машины мужчина заплатил налоги.
В Липецком районе мужчина задолжал по налогам более 270 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, должник был извещён о возбуждении в отношении него исполнительных производств, но никаких мер для погашения задолженности не предпринимал.
В результате у мужчины был арестован «КамАЗ-55102» 1990-го года выпуска. Не дожидаясь реализации арестованной машины, мужчина полностью погасил задолженность.
В результате у мужчины был арестован «КамАЗ-55102» 1990-го года выпуска. Не дожидаясь реализации арестованной машины, мужчина полностью погасил задолженность.
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