В Липецком районе мужчина задолжал по налогам 270 000 рублей — у него арестовали «КамАЗ»

После ареста машины мужчина заплатил налоги.

В Липецком районе мужчина задолжал по налогам более 270 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, должник был извещён о возбуждении в отношении него исполнительных производств, но никаких мер для погашения задолженности не предпринимал.



В результате у мужчины был арестован «КамАЗ-55102» 1990-го года выпуска. Не дожидаясь реализации арестованной машины, мужчина полностью погасил задолженность.

