Общество

сегодня, 09:29

В Липецком районе мужчина задолжал по налогам 270 000 рублей — у него арестовали «КамАЗ»

2 355
#приставы #долги
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В Липецком районе мужчина задолжал по налогам 270 000 рублей — у него арестовали «КамАЗ»

После ареста машины мужчина заплатил налоги.

В Липецком районе мужчина задолжал по налогам более 270 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, должник был извещён о возбуждении в отношении него исполнительных производств, но никаких мер для погашения задолженности не предпринимал.

В результате у мужчины был арестован «КамАЗ-55102» 1990-го года выпуска. Не дожидаясь реализации арестованной машины, мужчина полностью погасил задолженность.
2 355
#приставы #долги
2

Комментарии (2)

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Peper

24 минуты назад
Правильно, нужно сделать штраф за то что не платит
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ваха

сегодня, 09:41
И Для чего эти страшилки писать народ пугать
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
158
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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