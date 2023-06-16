«Рено» перевернулся под Лебедянью, водитель погиб

За сутки на дорогах области один человек погиб и пятеро — получили травмы





15 июня в Лебедянском районе на дороге Каменная Лубна – Докторово – Куликовка 46-летний водитель «Рено» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. От полученных травм водитель погиб на месте.



Еще один автомобиль перевернулся вчера в Становлянском районе на трассе «Дон». По данным ГИБДД, «Лада Гранта» опрокинулась после того, как врезалась в дорожное ограждение. 60-летний водитель «Лады» госпитализирован.



В Липецке на улице Минской столкнулись «ВАЗ-2110» с 38-летней женщиной за рулем и «Хендай» под управлением 33-летнего водителя. В аварии получил травмы 7-летний пассажир «ВАЗа». Мальчик после оказания помощи был отпущен.

