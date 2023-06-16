Происшествия

23 минуты назад

«Рено» перевернулся под Лебедянью, водитель погиб

218
#авария #ДТП
«Рено» перевернулся под Лебедянью, водитель погиб

За сутки на дорогах области один человек погиб и пятеро — получили травмы

15 июня в Лебедянском районе на дороге Каменная Лубна – Докторово – Куликовка 46-летний водитель «Рено» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. От полученных травм водитель погиб на месте.

Еще один автомобиль перевернулся вчера в Становлянском районе на трассе «Дон». По данным ГИБДД, «Лада Гранта» опрокинулась после того, как врезалась в дорожное ограждение.  60-летний водитель «Лады» госпитализирован.

В Липецке на улице Минской столкнулись  «ВАЗ-2110» с 38-летней женщиной за рулем и «Хендай» под управлением 33-летнего водителя. В аварии получил травмы 7-летний пассажир «ВАЗа». Мальчик после оказания помощи был отпущен.
218
#авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
157
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Обвиняемому в убийстве 16-летнего подростка продлили арест
#убийство
3
Обвиняемому в убийстве 16-летнего подростка продлили арест

вчера, 17:12

Происшествия
Сотрудники ДПС помогли истекающему кровью мужчине
#несчастный случай #ДПС #полиция
17
Сотрудники ДПС помогли истекающему кровью мужчине

вчера, 16:33

Происшествия
В технологический раскоп на проезжей части улицы Гагарина провалилась машина
#ДТП
15
В технологический раскоп на проезжей части улицы Гагарина провалилась машина

вчера, 16:22

Происшествия
Алчные липчане мешают работе приёмного отделения областной больницы
#деньги #больница
41
Алчные липчане мешают работе приёмного отделения областной больницы

вчера, 15:45

Происшествия
Лебедянец продал арестованный «ВАЗ» и отправился за это в колонию
#приставы #арест #алименты
1
Лебедянец продал арестованный «ВАЗ» и отправился за это в колонию

вчера, 14:45

Происшествия
Переполох в ТЦ «Европа» вызвало задымление в детском городке
#задымление #пожар
9
Переполох в ТЦ «Европа» вызвало задымление в детском городке

вчера, 14:11

Происшествия