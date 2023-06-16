Сегодня в Липецке: экскурсия по городу, концерт казаков и когда новое повышение зарплат

Рассказываем, как весело и со смыслом провести последний рабочий день недели.

Дожди уйдут

Сегодня в Липецке тепло, но не жарко – 24-26 градусов. И наконец-то день пройдёт без осадков.







Липецк и посёлок Матырский без воды

С отключениями холодной воды сегодня столкнутся многие липчане. С 10:00 до 20:00 перекроют вентили в домах на улицах Айвазовского, 7; Б.Хмельницкого, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 10; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Доватора, 5, 5а, 7, 9; Катукова, 18; Папина, 2а/1, 2б, 13, 15; Союзной, 1г, 1д, 3, 5/1, 5а;, а также на бульваре Есенина, 3, 5, 7; проезде Потапова, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 26; проезде Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 16, 18, 12, 12а, 14, 14а; в Студенческом городке, 11а, 14, 16а.

В это же время не будет воды и в частном секторе улицы Союзной и проезда Потапова.







С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть поселка Матырского на улицах Дубовой, 3/2, 13а, 50, 180; Моршанской, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а; Российской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Саратовской, вл.3, вл. 3/4; Сельскохозяйственной, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Физкультурной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

В эти же десять часов с комфортом временно расстанутся жители частного сектора улицы Буденного в селе Желтые пески.

Отключения света

Из-за ремонтных работ на электросетях с 9:00 до 16:00 останутся без света жители проспекта Победы, 61.







На час дольше – с 9:00 до 17:00 продлится отключение электричества на улицах Воровского; Депутатской; Киевской, 16а; Полетаева, . 15, 44а, 66а, 68а; Тюленина, 11, 12, 13, 3; Чкалова, в переулках Витебском, 9; Данковском; Крымском, 2, 4, 6, 8; Фруктовом, 1а.

Пробки

Первая пробка, помеченная на электронных картах красным цветом появилась сегодня в 5 утра на пересечении улицы Московской и Товарного проезда. В пятницу хоть из дома не выезжай – на дорогах сплошные заторы. Бороться с ними можно только одним способом: изучить перед выездом «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения и выбрать по возможности оптимальный маршрут. В Липецке практически любую пробку можно объехать.

Бесплатная экскурсия по Липецку

В Липецке начались экскурсии историческим местам, посвященные предстоящему 320-летию города. Они проходят по пятницам и сегодня желающих ждут в 15:00 возле путевого домика Петра I в Нижнем парке.







Оттуда экскурсия двинется по центральным улицам в историческом сердце Липецка – по площади Петра Великого, мимо Комсомольского пруда. Процессия дойдёт до Древне-Успенской церкви. Специалист Архивного управления, основываясь на уникальных исторических документах, хранящихся в архиве, расскажет о славных деяниях Петра в нашем городе и не только об этом.

Прогулка в компании компетентного человека бесплатная.

Приём у вице-мэра

А ещё заглянуть сегодня можно на огонёк к заместителю главы администрации Липецка Ирине Артёмовой, которая проведёт личный приём граждан в здании мэрии на Театральной площади, 1 в кабинете 102. Артёмова ждёт посетителей с 14:00.







В администрации она курирует так называемый экономический блок – департаменты имущественных и земельных отношений, экономического развития, потребительского ранка, муниципального заказа.

«Казаки России» спляшут и споют (12+)

Главное культурное событие дня – концерт всемирно известного ансамбля «Казаки России» в Городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20). Концерт будет посвящен предстоящему Дню медицинского работника (хотя приглашают всех желающих) и начнётся в 18:00.







Любители казачьих песен услышат такие произведения, как «Кукушка», «Морошка», «Судьба», «Дон течет издалека». А танцы «Ой вы, цыгане», «Улица на улицу», «Старинная Москва», «Черкесска» завоюют внимание зрителей замечательной фольклорной достоверностью.

Думай о здоровье (6+)

В ОП «Рудничном» (ул. Шкатова, 25) сегодня в 13:00 пройдёт театрализованное представление «Скажи здоровью Да!».







С подрастающим поколением поговорят о вредных привычках, правильном питание, создание режима дня, в котором есть место для полноценного отдыха и физической активности. Все эти важные постулаты были вложены в уста сказочных персонажей, ведь важно говорить с детьми на их языке.

Клуб документального кино (12+)

Вас интересуют замки из песка? Если да, то обязательно сходите сегодня в Липецкую универсальную научную библиотеку (ул. Кузнечная, 2). Там сегодня в малом зале в 18:00 состоится заседание клуба любителей документального кино. Покажут фильм, название которого говорит само за себя «Обычай создания узоров из песка на Троицу в с. Волчье Добровского района Липецкой области». Вход свободный.







Концерт в парке Победы (18+)

Выходные уже совсем скоро, и в парках Липецка уже начинаются традиционные летние концерты под открытым небом.







Сегодня в 18:00 в парке Победы пройдёт концерт народного коллектива духового оркестра МАУК «Городской Дворец культуры» (руководитель А. Чеботарёв). Приглашают желающих за отличным настроением и положительными эмоциями. Концерт бесплатный.

Зарплаты растут?

Чтобы ни говорили, а зарплату россиянам повышают. По данным исследования SuperJob, в 77% российских компаний в течение последнего года увеличивали жалование сотрудникам. А в 56% зарплату поднимали в течение последних полугода.







В каждой пятой организации - 21% доходы пересматривают каждые 6-12 месяцев. О том, что с момента последнего повышение прошло от года до двух, сообщили 8% работодателей. 6% не повышали зарплаты работникам уже более 2 лет.



По данным сервиса, больше всего за год выросли доходы в сфере в IT — на 9%; в строительстве — на 7,4%; в банковской отрасли — на 7%; в маркетинге, рекламе и PR — на 7%; в HR-сфере — на 6,8%.

Я люблю своё, родное

Очередным оптимистическим рейтингом порадовал ВЦИОМ. Он утверждает, что 73% россиян считают, что отечественные товары не уступают по качеству импортным. Да наши товары даже лучше!







Правда, достаточно выйти в любой автодороге и убедиться, что три четверти соотечественников пока почему-то не пересели на «Жигули» и «Волги». Но то ли ещё будет. Ограничения на ввоз продовольствия из стран, которые ввели санкции, по данным ВЦИОМ, поддерживают 59% россиян. А вы с ними согласны?

Дорогие липчане! Четырёхдневная рабочая неделя пролетела мигом и вот уже на носу очередные выходные. Лето, дача, шашлыки, культурные и спортивные мероприятия манят липчан, но выбор досуга станет ещё больше, если не упускать из виду и новости. Например, в нашей рубрике вы можете выбрать, куда сходить на досуге. Жителям Липецкой области искать новости просто: всё самое важное и интересное собрано в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы ничего не пропустите. Мы работаем 24/7, ждём вас снова и снова.