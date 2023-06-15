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50 минут назад
Ребенок умер в больнице после того, как съел арбуз
В Кемеровской области семилетний ребенок умер в больнице после того, как съел купленный родителями арбуз. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Кузбассу.
По данным ведомства, 10 июня мальчика доставили в больницу в Анжеро-Судженске с признаками острого отравления. После того как состояние ребенка ухудшилось, его перевели в реанимацию кемеровской больницы. Предположительно, причиной отравления стал арбуз.
На фоне кишечной инфекции у мальчика произошли отек мозга и обезвоживание, он впал в кому. Спасти ребенка не удалось. Кроме погибшего, арбуз ел его старший брат, у которого диагностировали сильное воспаление кишечника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.
По данным ведомства, 10 июня мальчика доставили в больницу в Анжеро-Судженске с признаками острого отравления. После того как состояние ребенка ухудшилось, его перевели в реанимацию кемеровской больницы. Предположительно, причиной отравления стал арбуз.
На фоне кишечной инфекции у мальчика произошли отек мозга и обезвоживание, он впал в кому. Спасти ребенка не удалось. Кроме погибшего, арбуз ел его старший брат, у которого диагностировали сильное воспаление кишечника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.