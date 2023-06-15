В России

50 минут назад

Ребенок умер в больнице после того, как съел арбуз

46
В Кемеровской области семилетний ребенок умер в больнице после того, как съел купленный родителями арбуз. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Кузбассу.

По данным ведомства, 10 июня мальчика доставили в больницу в Анжеро-Судженске с признаками острого отравления. После того как состояние ребенка ухудшилось, его перевели в реанимацию кемеровской больницы. Предположительно, причиной отравления стал арбуз.

На фоне кишечной инфекции у мальчика произошли отек мозга и обезвоживание, он впал в кому. Спасти ребенка не удалось. Кроме погибшего, арбуз ел его старший брат, у которого диагностировали сильное воспаление кишечника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.


46

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
156
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Семейство автомобилей на замену Granta назовут Iskra
Семейство автомобилей на замену Granta назовут Iskra

сегодня, 18:44

В России
Глава Минпросвещения сообщил о проработке преференций для серебряных медалистов

сегодня, 17:50

В России
#ЕГЭ
В Минпросвещения рассказали о первых результатах ЕГЭ

сегодня, 17:44

В России
Два человека погибли в результате падения дельтаплана
Два человека погибли в результате падения дельтаплана

сегодня, 16:05

В России
В Иркутской области более 60 человек отравились шаурмой
В Иркутской области более 60 человек отравились шаурмой

сегодня, 09:03

В России
В Круглом пруду в Петергофе утонули две девочки
В Круглом пруду в Петергофе утонули две девочки

вчера, 21:00

В России