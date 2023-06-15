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Семейство автомобилей на замену Granta назовут Iskra
Новое семейство автомобилей, которое придет на смену Lada Granta, получит название Lada Iskra. Об этом сообщил глава "Автоваза" Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.
Запуск производства начнется в четвертом квартале 2024 года, далее ожидается насыщение дилерской сети. В первом квартале 2025 года «в лучшем случае» могут начаться продажи, заключил он. Дизайн новинки будет перекликаться с флагманом продуктовой линейки "Автоваза" - автомобилем Lada Vesta.
В 2024 году модельный ряд "Автоваза" пополнится новой моделью - Lada Granta следующего поколения, которая будет оснащена автоматической коробкой передач.
Запуск производства начнется в четвертом квартале 2024 года, далее ожидается насыщение дилерской сети. В первом квартале 2025 года «в лучшем случае» могут начаться продажи, заключил он. Дизайн новинки будет перекликаться с флагманом продуктовой линейки "Автоваза" - автомобилем Lada Vesta.
В 2024 году модельный ряд "Автоваза" пополнится новой моделью - Lada Granta следующего поколения, которая будет оснащена автоматической коробкой передач.