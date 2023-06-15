Экономика

33 минуты назад

«Газпром нефть» расширит поставки высокотехнологичных материалов для липецкой индустрии и сельского хозяйства

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«Газпром нефть» расширит поставки высокотехнологичных материалов для липецкой индустрии и сельского хозяйства

Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме. 

В рамках начавшегося 14 июня Петербургского международного экономического форума подписано соглашение об увеличении поставок индустриальных масел «Газпром нефти» предприятиям Липецкой области.

Масла выпускаются на производственных площадках «Газпром нефти» в Омске и Фрязине (Московская область). Например, металлургическим заводам компания предоставит гидравлические масла для современных моделей прокатных станов и литейного оборудования. А предприятия аграрного сектора получат смазочные материалы для сельхозтехники — они понадобятся во время посевной и уборочной.

Кроме того, специалисты нефтяной компании обеспечат партнеров профессиональной технической экспертизой с помощью единственного в России сервиса предиктивной диагностики смазочных материалов и техники. Цифровая система на основе искусственного интеллекта составляет подробные рекомендации по техническому обслуживанию оборудования, основываясь на анализе работающего в нем масла.

Фото: пресс-служба «Газпром нефть»
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Комментарии (1)

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18 минут назад
У газпрома, как у клмн, в на всех фото актёры в чистой униформе, высокие, трезвые, славянской внешности.
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
155
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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