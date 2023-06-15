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Два человека погибли в результате падения дельтаплана
Два человека погибли в результате падения дельтаплана в Катав-Ивановском районе под Челябинском, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.
По данным прокуратуры, 14 июня вечером произошло крушение мотодельтаплана в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области.
"В результате крушения погибло два человека… Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжал ответственный дежурный транспортный прокурор, причины происшествия устанавливаются.
По данным прокуратуры, 14 июня вечером произошло крушение мотодельтаплана в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области.
"В результате крушения погибло два человека… Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжал ответственный дежурный транспортный прокурор, причины происшествия устанавливаются.