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В Минпросвещения рассказали о первых результатах ЕГЭ

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#ЕГЭ
В настоящее время подведены результаты по трем предметам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — литературе, химии и географии. Средние оценки и число учеников, набравших высокие баллы, выросло по всем предметам, рассказал в интервью «Известиям» министр просвещения Сергей Кравцов.

«По литературе в прошлом году средний балл составил 60,73, в этом году — 63,97. Доля высокобалльников — школьников, которые набрали не менее 80 баллов, также увеличилась — с 18,5% до 25%», — отметил Кравцов.

Что касается химии, здесь также зафиксирован рост на два балла по сравнению с 2022 годом. Количество высокобалльников увеличилось с 14,8% до 18,2%.По географии результат сопоставим с прошлым годом — 54,5 балла. Но увеличилось количество высокобалльников — с 5,9% в прошлом году до 6,6% в нынешнем.

«Единый государственный экзамен проходит объективно, нет никаких утечек экзаменационных заданий. Мы совместно с Рособрнадзором развернули более 5 тыс. пунктов проведения, в том числе в новых субъектах России и в 55 странах за рубежом», — отметил Сергей Кравцов.
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#ЕГЭ

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