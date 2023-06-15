Погода в Липецке

18 минут назад

Антициклон принесет в Липецкую область сухую и жаркую погоду

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#жара
Антициклон принесет в Липецкую область сухую и жаркую погоду

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием южной периферии антициклона – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июня в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +23 до +28 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +12 до +14 градусов, днем — от 24 до 26 градусов тепла.

День 16 июня стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году –6градусов тепла. 

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#жара

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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
155
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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