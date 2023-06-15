18 минут назад
Антициклон принесет в Липецкую область сухую и жаркую погоду
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием южной периферии антициклона – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +12 до +14 градусов, днем — от 24 до 26 градусов тепла.
День 16 июня стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году –6градусов тепла.
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13.06.2023 17:00Погода в Липецке