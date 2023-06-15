Происшествия

сегодня, 16:33

Сотрудники ДПС помогли истекающему кровью мужчине

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#несчастный случай #ДПС #полиция
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Дочь спасённого направила письменную благодарность полицейским.

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Сотрудники ДПС ОМВД России по Липецкому району Николай Черницын и Андрей Мурзин спасли мужчину, который на даче случайно поранил ногу болгаркой, истекал кровью и решил самостоятельно доехать до больницы.

Сотрудники ДПС несли службу на трассе Орёл – Тамбов и заметили необычное поведение водителя, который едва не выехал на полосу встречного движения. Полицейские предотвратили опасный манёвр, а водитель Владимир Рязанцев свои действия объяснил необходимостью привлечь внимание автоинспекторов. Одежда мужчины была пропитана кровью, а на дороге был затор.

В результате полицейские сами быстро доставили пострадавшего в больницу, где мужчину прооперировали. Рана оказалась глубокой – была задета артерия, что привело к большой кровопотере. К моменту госпитализации пульс мужчины почти не прощупывался. Благодаря оперативной реакции автоинспекторов медицинская помощь водителю была оказана своевременно. А Николай Черницын и Андрей Мурзин после даже с фруктами навестили Владимира Рязанцева.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, этот случай произошёл ещё 23 мая, но о случившемся стало известно только сейчас из письма дочери спасённого — на почту ведомства она направила благодарность полицейским.

«Хочу выразить благодарность сотрудникам ДПС, спасшим жизнь моего папы в буквальном смысле», – написала в своем обращении дочь спасённого Юлия Болдырева.

Фото, видео - 48.мвд.рф
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#несчастный случай #ДПС #полиция
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Комментарии (5)

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За Мир!!!!

15 минут назад
Больше таких новостей, и жить было бы радостней.
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Гость

24 минуты назад
Молодцы, приятно читать такие новости и понимать, что остались ещё люди с душой... Пускай каждому совершившему доброе дело вернётся вдвойне!
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Мадемуазелька

38 минут назад
Молодцы!
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Лиза

38 минут назад
Сотрудники ДПС молодцы, спасибо им за помощь пострадавшему мужчине.
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valerafromsplus

сегодня, 16:38
Молодцы! Спасибо за неравнодушие! ))
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
155
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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