Сотрудники ДПС помогли истекающему кровью мужчине

Дочь спасённого направила письменную благодарность полицейским.

Сотрудники ДПС ОМВД России по Липецкому району Николай Черницын и Андрей Мурзин спасли мужчину, который на даче случайно поранил ногу болгаркой, истекал кровью и решил самостоятельно доехать до больницы.Сотрудники ДПС несли службу на трассе Орёл – Тамбов и заметили необычное поведение водителя, который едва не выехал на полосу встречного движения. Полицейские предотвратили опасный манёвр, а водитель Владимир Рязанцев свои действия объяснил необходимостью привлечь внимание автоинспекторов. Одежда мужчины была пропитана кровью, а на дороге был затор.В результате полицейские сами быстро доставили пострадавшего в больницу, где мужчину прооперировали. Рана оказалась глубокой – была задета артерия, что привело к большой кровопотере. К моменту госпитализации пульс мужчины почти не прощупывался. Благодаря оперативной реакции автоинспекторов медицинская помощь водителю была оказана своевременно. А Николай Черницын и Андрей Мурзин после даже с фруктами навестили Владимира Рязанцева.Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, этот случай произошёл ещё 23 мая, но о случившемся стало известно только сейчас из письма дочери спасённого — на почту ведомства она направила благодарность полицейским.«Хочу выразить благодарность сотрудникам ДПС, спасшим жизнь моего папы в буквальном смысле», – написала в своем обращении дочь спасённого Юлия Болдырева.