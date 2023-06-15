Происшествия
сегодня, 16:22
В технологический раскоп на проезжей части улицы Гагарина провалилась машина
1289
Днем 15 июня в Липецке на улице Гагарина в коммунальную раскопку на проезжей части угодила «Лада Веста».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ГИБДД по этому факту никто не обращался, что позволяет сделать вывод об отсутствии серьезных травм у участников ДТП.
Напомним, раскопы на дороге произвело ООО «Капшин». Эта организация по заказу ПАО «Россети» тянет новый кабель от Трубного проезда до дома №85 по улице Гагарина для электроснабжения нового микрорайона, который строится в районе бывшей Нефетебазы. Эту работу энергетики должны завершить к 30 сентября, после чего, восстановить разрушенное благоустройство и залатать дорогу.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ГИБДД по этому факту никто не обращался, что позволяет сделать вывод об отсутствии серьезных травм у участников ДТП.
Напомним, раскопы на дороге произвело ООО «Капшин». Эта организация по заказу ПАО «Россети» тянет новый кабель от Трубного проезда до дома №85 по улице Гагарина для электроснабжения нового микрорайона, который строится в районе бывшей Нефетебазы. Эту работу энергетики должны завершить к 30 сентября, после чего, восстановить разрушенное благоустройство и залатать дорогу.
1289