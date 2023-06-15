Общество

10 минут назад

Студенту-ветерану СВО помогают перевестись с коммерческой формы обучения вуза на бюджетную

82
#спецоперация #СВО #вуз
1
Студенту-ветерану СВО помогают перевестись с коммерческой формы обучения вуза на бюджетную

Липецкий региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подготовил прошение на имя ректора вуза.

Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» сообщил, что липецкий филиал фонда помогает решать вопрос о переводе ветерана СВО с коммерческой формы обучения вуза на бюджетную.

Как рассказала GOROD48 заместитель директора по связям с общественностью и органами государственной власти регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Алина Теперик, когда началась спецоперация, липчанин был студентом столичного университета, причём речь идёт о коммерческом вузе. Парень успел отучиться два курса, взял академический отпуск и подписал контракт с Минобороны на полгода. В зоне СВО он провёл 4 месяца, ещё два служил в части на территории России, после чего закончил службу по окончанию контракта.

Теперь он хочет вернуться на третий курс университета, но уже на бюджетной основе. Липецкий региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подготовил прошение на имя ректора вуза, в котором просит посодействовать в переводе ветерана СВО на бюджетную форму обучения.

Пока этот вопрос решается «в ручном режиме»: льготы у участников СВО законодательно закреплены только при поступлении в вузы: как сообщает Минобрнауки, участники специальной военной операции и члены их семей смогут поступить в вузы России в рамках отдельной квоты — она составляет не менее 10 % от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. В случае с липчанином речь идёт не о поступлении, а уже о процессе обучения.

Ответа от ректората негосударственного вуза пока нет.

Всего за две недели работы липецкого филиала фонда « Защитники Отечества» поступило более 300 обращений. Основные вопросы были по темам юридической консультации и психологической помощи.
82
#спецоперация #СВО #вуз
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
155
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Депутата Госдумы липчане будут выбирать три дня
#выборы
1
Депутата Госдумы липчане будут выбирать три дня

28 минут назад

Общество
За нелицензионные программы с фирмы взыскали 800 тысяч рублей
#авторские права
4
За нелицензионные программы с фирмы взыскали 800 тысяч рублей

сегодня, 14:51

Общество
Габаритные рамки перед мостом в Грязях останутся
#мост #Грязи #дороги
6
Габаритные рамки перед мостом в Грязях останутся

сегодня, 12:41

Общество
ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов в Липецкой области сдала всего одна выпускница
#ЕГЭ #ГИА #школа
61
ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов в Липецкой области сдала всего одна выпускница

сегодня, 11:01

Общество
В 90% домов по плану 2023 года ведется замена лифтов в рамках капитального ремонта
#фкр
В 90% домов по плану 2023 года ведется замена лифтов в рамках капитального ремонта

сегодня, 11:00

Общество
Сегодня в Липецке: полгорода без воды, вечер диафильмов и как часто липчане ревнуют на работе
#Сегодня в Липецке
23
Сегодня в Липецке: полгорода без воды, вечер диафильмов и как часто липчане ревнуют на работе

сегодня, 07:00

Общество