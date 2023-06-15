Общество
10 минут назад
Студенту-ветерану СВО помогают перевестись с коммерческой формы обучения вуза на бюджетную
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Липецкий региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подготовил прошение на имя ректора вуза.
Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» сообщил, что липецкий филиал фонда помогает решать вопрос о переводе ветерана СВО с коммерческой формы обучения вуза на бюджетную.
Как рассказала GOROD48 заместитель директора по связям с общественностью и органами государственной власти регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Алина Теперик, когда началась спецоперация, липчанин был студентом столичного университета, причём речь идёт о коммерческом вузе. Парень успел отучиться два курса, взял академический отпуск и подписал контракт с Минобороны на полгода. В зоне СВО он провёл 4 месяца, ещё два служил в части на территории России, после чего закончил службу по окончанию контракта.
Теперь он хочет вернуться на третий курс университета, но уже на бюджетной основе. Липецкий региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подготовил прошение на имя ректора вуза, в котором просит посодействовать в переводе ветерана СВО на бюджетную форму обучения.
Пока этот вопрос решается «в ручном режиме»: льготы у участников СВО законодательно закреплены только при поступлении в вузы: как сообщает Минобрнауки, участники специальной военной операции и члены их семей смогут поступить в вузы России в рамках отдельной квоты — она составляет не менее 10 % от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. В случае с липчанином речь идёт не о поступлении, а уже о процессе обучения.
Ответа от ректората негосударственного вуза пока нет.
Всего за две недели работы липецкого филиала фонда « Защитники Отечества» поступило более 300 обращений. Основные вопросы были по темам юридической консультации и психологической помощи.
Как рассказала GOROD48 заместитель директора по связям с общественностью и органами государственной власти регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Алина Теперик, когда началась спецоперация, липчанин был студентом столичного университета, причём речь идёт о коммерческом вузе. Парень успел отучиться два курса, взял академический отпуск и подписал контракт с Минобороны на полгода. В зоне СВО он провёл 4 месяца, ещё два служил в части на территории России, после чего закончил службу по окончанию контракта.
Теперь он хочет вернуться на третий курс университета, но уже на бюджетной основе. Липецкий региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подготовил прошение на имя ректора вуза, в котором просит посодействовать в переводе ветерана СВО на бюджетную форму обучения.
Пока этот вопрос решается «в ручном режиме»: льготы у участников СВО законодательно закреплены только при поступлении в вузы: как сообщает Минобрнауки, участники специальной военной операции и члены их семей смогут поступить в вузы России в рамках отдельной квоты — она составляет не менее 10 % от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. В случае с липчанином речь идёт не о поступлении, а уже о процессе обучения.
Ответа от ректората негосударственного вуза пока нет.
Всего за две недели работы липецкого филиала фонда « Защитники Отечества» поступило более 300 обращений. Основные вопросы были по темам юридической консультации и психологической помощи.
82