Лебедянец продал арестованный «ВАЗ» и отправился за это в колонию

Ранее мужчина уже был осужден за неуплату алиментов.

Мировой судья Лебедянского судебного участка № 1 вынес приговор 37-летнему мужчине по части 1 статьи 312 УК РФ за отчуждение имущества, подвергнутого аресту: лебедянец за 30 000 рублей продал арестованный автомобиль «ВАЗ-21110».



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Но были отягчающие обстоятельства: недавно подсудимый уже выслушал приговор Лебедянского районного суда по части 1 статьи 157 УК РФ за неуплату алиментов на содержание детей, за что получил полгода лишения свободы.



По совокупности приговоров путем частичного сложения наказаний окончательно мужчине назначено 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.