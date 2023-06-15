Происшествия

50 минут назад

Гастролера из Тамбова опознала и задержала охрана липецкого торгового центра

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#кража

Он украл деньги из магазина и вернулся на место преступления.

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В Липецке по подозрению в краже денег из магазина торгового центра задержан 41-летний житель Тамбова. Как считают полицейские, он специально приехал в  Липецк для совершения преступления.

По данным следствия, деньги житель соседнего города похитил утром 26 мая. Он зашел в торговый центр и забрался в магазин, подобрав ключи к дверному замку, и вытащил 25 350 рублей из ящика рабочего стола.

Вора записала система видеонаблюдения. При повторном посещении торгового центра его опознали по видео сотрудники службы безопасности. Они задержали подозреваемого и передали его полицейским. 

«Злоумышленник задержан на 48 часов в порядке статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщили в полиции.

573
#кража

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