В 90% домов по плану 2023 года ведется замена лифтов в рамках капитального ремонта

В 52 из 55 домов по плану 2023 года ведется замена лифтового оборудования, то есть в работе находятся более 90% объектов. К капремонту подъемников в оставшихся подрядная организация приступит в ближайшее время. По договору все лифты должны быть установлены до середины ноября.

В первую очередь в рамках капитального ремонта производится замена лифтов, отслуживших 25-летний срок. Большая часть домов, где выполняется этот вид работ в данный момент, находится в 21 и 22 микрорайонах Липецка, а также в центральной части города. Так, в доме № 19 по пр. 60 лет СССР монтажные работы уже завершены, все четыре лифта будут запущены в скором времени, как только пройдет приемка работ.







В среднем работы по замене лифтового оборудования занимают три месяца. ФКР Липецкой области старается максимально уменьшить дискомфорт для жителей в этот период. К примеру, в тех домах, где подъезд оснащен двумя лифтами, их отключают по очереди. В доме № 61 по ул. Доватора неудобства для собственников были минимальные. Здесь сначала производят замену грузового лифта, после его запуска начнут ремонт пассажирского.

«В 30 многоквартирных домах региона капитальный ремонт лифтового оборудования практически завершен. Подрядная организация работает с опережением сроков. Высокая степень готовности объясняется тем, что закупочные процедуры были проведены заблаговременно – в прошлом году. В этом году Фонд капремонта пошел тем же путем – закупочные процедуры по замене лифтового оборудования по плану 2024 году уже окончены», - прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Алексей Костин.

Напомним, в рамках региональной программы ФКР Липецкой области в этом году будут обновлены 136 единиц лифтового оборудования в 55 домах. Новые лифты сделают комфортней жизнь более 15 тысяч жителей области. В многоэтажках устанавливают современные, энергосберегающие модели, которые будут значительно безопаснее и эстетичнее своих предшественников. Для удобства жителей в лифтах размещают кнопки со шрифтом Брайля, на табло показывается дата и время, аудиодиспетчер сообщает этаж, во время поездки играет музыка.