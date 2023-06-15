Происшествия

56 минут назад

Две бутылки коньяка придётся отрабатывать восемь месяцев

5 287
#грабёж
1
Две бутылки коньяка придётся отрабатывать восемь месяцев

22-летний липчанин попался на грабеже.

22-летнему липчанину вынесли приговор за грабёж по части 1 статьи 161 УК РФ.

По дынным пресс-службы областной прокуратуры, в июне прошлого года ранее не судимый 22-летний липчанин в магазине «Пятерочка» на улице Циолковского взял с открытых стеллажей две бутылки коньяка стоимостью 650 рублей. После этого он вышел из магазина, минуя кассовую зону, не оплатив товар и игнорируя требования продавцов об оплате товара.

С похищенным коньяком мужчина скрылся с места преступления.

Суд признал его виновным в грабеже и назначил 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
5 287
#грабёж
1

Комментарии (5)

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Учёный из училища

1 минуту назад
За две бутылки коньяка, судимость получил! Брал бы уж три тогда!
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Александр

22 минуты назад
Мира, кассовая зона считается как и пешеходная зона на проезжей части считается 30 м до "Зебры" и 30 м после "Зебры". Только на кассе в магазинах там метраж меньше.
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Александр

35 минут назад
8 месяцев исправительных работ + 10% в доход государства с з/п. А магазину что от этого? Или об этом история умалчивает?
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Правда

38 минут назад
Говорили же,вагонами надо воровать.
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Мира

49 минут назад
А что такое кассовая зона?
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
154
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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