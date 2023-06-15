Две бутылки коньяка придётся отрабатывать восемь месяцев

22-летний липчанин попался на грабеже.

22-летнему липчанину вынесли приговор за грабёж по части 1 статьи 161 УК РФ.



По дынным пресс-службы областной прокуратуры, в июне прошлого года ранее не судимый 22-летний липчанин в магазине «Пятерочка» на улице Циолковского взял с открытых стеллажей две бутылки коньяка стоимостью 650 рублей. После этого он вышел из магазина, минуя кассовую зону, не оплатив товар и игнорируя требования продавцов об оплате товара.



С похищенным коньяком мужчина скрылся с места преступления.



Суд признал его виновным в грабеже и назначил 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.