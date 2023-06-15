Происшествия

сегодня, 10:09

Подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии арестован на 1 месяц 25 суток

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#криминальная иерархия
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Подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии арестован на 1 месяц 25 суток

40-летнего Игоря Скрыжко 

Левобережный районный суд Липецка избрал меру пресечения 40-летнему гражданину Украины, подозреваемому в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ.) Он заключен под стражу на 1 месяц и 25 суток.

Напомним, дело в отношении гражданина Украины возбудило УМВД России по Липецкой области.

«По версии следствия, с января 2019 по июнь 2023 года, в период отбытия подозреваемым наказания в ИК-3 УФСИН России по Липецкой области, он занимал высшее положение в преступной иерархии – «смотрящего за ИК-3». Он был задержан в Центре временного содержания иностранных граждан, где содержался в ожидании депортации», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

«В 2018 году обвиняемый был осужден за разбой. Предварительно установлено, что подозреваемый приобрел криминальный статус, пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом и обладая организационно-распорядительными функциями на территории учреждения, где он отбывал наказание», – рассказали ранее в пресс-службе областного управления МВД .

По данным газеты «КомерсантЪ», речь идет о гражданине Украины Игоре Сыжко, который отбывал срок в елецкой колонии №3, имеющего в криминальной среде статус бродяги.

Игорь Сыжко известный в криминальном мире как Украинец дважды привлекался к уголовной ответственности в России. В 2015 году по приговору Головинского райсуда Москвы он получил десять месяцев колонии общего режима за покушение на грабеж. А в 2018-м по решению Люберецкого горсуда Московской области сел за разбой (ст. 162 УК РФ).


3 685
#криминальная иерархия
1

Комментарии (3)

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Клоуны приехали

29 минут назад
Какой город - такой и смешной смотрящий. Ботинки украсть и попасться не каждый может - только вор в законе
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Викторм

30 минут назад
Это который кроссовки в магазине спер... Что сказать.. Смотрящий, бродяга... Авторитетом пользовался.... Крупная фигура.
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ZZZ

сегодня, 10:21
За ленту его и делов! Пускай там мурчит...
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
154
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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