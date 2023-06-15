В России

59 минут назад

В Иркутской области более 60 человек отравились шаурмой

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В Братске в Иркутской области более 60 человек отравились шаурмой, пятеро из них — дети. СК возбудил уголовное дело и задержал владельца кафе быстрого питания, сообщает РБК.

"На утро 15 июня с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе 5 детей. Со слов пострадавших все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Кафе быстрого питания, продукцией которого отравились жители Братска, временно закрыто. Сотрудники следственного комитета допрашивают персонал заведения и пострадавших.



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