В России
59 минут назад
В Иркутской области более 60 человек отравились шаурмой
В Братске в Иркутской области более 60 человек отравились шаурмой, пятеро из них — дети. СК возбудил уголовное дело и задержал владельца кафе быстрого питания, сообщает РБК.
"На утро 15 июня с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе 5 детей. Со слов пострадавших все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Кафе быстрого питания, продукцией которого отравились жители Братска, временно закрыто. Сотрудники следственного комитета допрашивают персонал заведения и пострадавших.
"На утро 15 июня с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе 5 детей. Со слов пострадавших все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Кафе быстрого питания, продукцией которого отравились жители Братска, временно закрыто. Сотрудники следственного комитета допрашивают персонал заведения и пострадавших.