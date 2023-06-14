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47 минут назад
В Круглом пруду в Петергофе утонули две девочки
В Петергофе погибли две школьницы. Девочки утонули в Круглом пруду, сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что обе девочки являлись гражданками Таджикистана.
О трагедии стало известно вечером 14 июня.Тела школьниц уже извлекли из воды и отправили на экспертизу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства смерти детей устанавливаются.
Очевидцы не понимают, как подростки могли утонуть, ведь вокруг было столько людей. Погибшие, по словам свидетелей, купались одетыми. Вероятно, втайне от родителей.
Сообщается, что обе девочки являлись гражданками Таджикистана.
О трагедии стало известно вечером 14 июня.Тела школьниц уже извлекли из воды и отправили на экспертизу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства смерти детей устанавливаются.
Очевидцы не понимают, как подростки могли утонуть, ведь вокруг было столько людей. Погибшие, по словам свидетелей, купались одетыми. Вероятно, втайне от родителей.