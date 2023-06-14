В России

47 минут назад

В Круглом пруду в Петергофе утонули две девочки

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В Петергофе погибли две школьницы. Девочки утонули в Круглом пруду, сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что обе девочки являлись гражданками Таджикистана.

О трагедии стало известно вечером 14 июня.Тела школьниц уже извлекли из воды и отправили на экспертизу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства смерти детей устанавливаются.

Очевидцы не понимают, как подростки могли утонуть, ведь вокруг было столько людей. Погибшие, по словам свидетелей, купались одетыми. Вероятно, втайне от родителей.
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