В России

56 минут назад

В Сочи реки вышли из берегов из-за сильных дождей

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Уровень воды в реке Мацеста в Сочи резко поднялся утром 13 июня после дождя, затоплены дома и поврежден газопровод. В нескольких районах Краснодарского края ввели режим ЧС, власти решили временно закрыть пляжи, передает РБК.

В Хостинском районе Сочи затопило автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сейчас на месте работает выездной оперативный штаб, задействованы все службы реагирования. Городские власти предупредили о риске схода оползней.



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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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