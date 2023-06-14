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56 минут назад
В Сочи реки вышли из берегов из-за сильных дождей
Уровень воды в реке Мацеста в Сочи резко поднялся утром 13 июня после дождя, затоплены дома и поврежден газопровод. В нескольких районах Краснодарского края ввели режим ЧС, власти решили временно закрыть пляжи, передает РБК.
В Хостинском районе Сочи затопило автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Сейчас на месте работает выездной оперативный штаб, задействованы все службы реагирования. Городские власти предупредили о риске схода оползней.
В Хостинском районе Сочи затопило автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Сейчас на месте работает выездной оперативный штаб, задействованы все службы реагирования. Городские власти предупредили о риске схода оползней.