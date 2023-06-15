31 минуту назад
Липчане стали свидетелями уникального события!
Жюри всероссийского конкурса Urban Awards признало жилой комплекс «Романово» лучшим строящимся региональным жилым комплексом комфорт-класса центрального федерального округа!
Награда такого высокого уровня в сфере архитектуры и строительства в Липецке впервые!
Премия Urban Awards отмечает самые яркие, перспективные и надёжные достижения жилой недвижимости и является одним из ключевых событий в отрасли.
Группа компаний «Ремстройсервис» представила проект уникального города-спутника, при защите которого ключевыми критериями оценки стал ряд критериев:
• Расположение объекта
• Техническое оснащение
• Благоустройство и инфраструктура
• Эстетическое восприятие построенного проекта
• Соответствие проектной декларации
• Соответствие законодательным нормам строительства
• Сроки реализации объектов заявленных очередей
• Ценообразование
…и еще более 10 факторов!
Конкурсный отбор проходил в несколько этапов и длился почти полгода! В течение которых конкурсное жюри выбирало победителя среди всех ЖК центрального федерального округа.
6 июня 2023 года застройщик «Ремстройсервис» поделился радостным событием в своих социальных сетях: «НАКОНЕЦ-ТО МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!», — написали в сообществе.
«Романово» стал единственным в области проектом, который имеет знак качества федерального образца, а в 2023 году — единственным в ЦФО!
В честь знаменательного события группа компаний «Ремстройсервис» открыла продажи на уникальный многоквартиный, малоэтажный комплекс в «Романово», где стартовая цена на
квартиры с современным качественным ремонтом составляет 2,5* млн рублей!
Застройщик отмечает, что жильё такого сегмента пользуется высоким спросом, и цена за квадратный метр будет повышаться, поэтому на старте продаж стоимость очень привлекательна!
Подробнее о проекте и сроках предложения на сайте: rss48.ru
ЗАСТРОЙЩИК ООО СЗ «МКД РОМАНОВО».
*ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 23,27 М2, 3 СЕКЦИЯ, 2 ЭТАЖ. ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТАХ: RSS48.RU И НАШ.ДОМ.РФ. ID: 52019. РНС №48-13-32-2023. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ И ОГРАНИЧЕНО НАЛИЧИЕМ КВАРТИР.
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