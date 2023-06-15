Бизнес

31 минуту назад

Липчане стали свидетелями уникального события!

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Липчане стали свидетелями уникального события!

Жюри всероссийского конкурса Urban Awards признало жилой комплекс «Романово» лучшим строящимся региональным жилым комплексом комфорт-класса центрального федерального округа!

Награда такого высокого уровня в сфере архитектуры и строительства в Липецке впервые!

Премия Urban Awards отмечает самые яркие, перспективные и надёжные достижения жилой недвижимости и является одним из ключевых событий в отрасли.

Группа компаний «Ремстройсервис» представила проект уникального города-спутника, при защите которого ключевыми критериями оценки стал ряд критериев:

• Расположение объекта

• Техническое оснащение

• Благоустройство и инфраструктура

• Эстетическое восприятие построенного проекта  

• Соответствие проектной декларации

• Соответствие законодательным нормам строительства

• Сроки реализации объектов заявленных очередей

• Ценообразование

…и еще более 10 факторов!

Конкурсный отбор проходил в несколько этапов и длился почти полгода! В течение которых конкурсное жюри выбирало победителя среди всех ЖК центрального федерального округа.

6 июня 2023 года застройщик «Ремстройсервис» поделился радостным событием в своих социальных сетях: «НАКОНЕЦ-ТО МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!», — написали в сообществе.

«Романово» стал единственным в области проектом, который имеет знак качества федерального образца, а в 2023 году — единственным в ЦФО!

В честь знаменательного события группа компаний «Ремстройсервис» открыла продажи на уникальный многоквартиный, малоэтажный комплекс в «Романово», где стартовая цена на квартиры с современным качественным ремонтом составляет 2,5* млн рублей!

Застройщик отмечает, что жильё такого сегмента пользуется высоким спросом, и цена за квадратный метр будет повышаться, поэтому на старте продаж стоимость очень привлекательна!

Подробнее о проекте и сроках предложения на сайте: rss48.ru

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ЗАСТРОЙЩИК ООО СЗ «МКД РОМАНОВО».

*ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 23,27 М2, 3 СЕКЦИЯ, 2 ЭТАЖ. ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТАХ: RSS48.RU И НАШ.ДОМ.РФ. ID: 52019. РНС №48-13-32-2023. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ И ОГРАНИЧЕНО НАЛИЧИЕМ КВАРТИР. 

РЕКЛАМА ООО «Технология Роста».


187
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
154
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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