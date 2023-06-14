Суперкамбэк «Ельца» и победный гол легендарного форварда в компенсированное время

Александр Кутьин забил уже 5-й гол за сезон – пожалуй, самый важный и красивый.

Не без приключений прошёл матч первенства СФФ «Центр», в котором «Елец» принимал дублёров брянского «Динамо». Игра подарила зрителям невероятную интригу и счастливую развязку только в компенсированное время, когда хозяева всё-таки вырвали победу – 4:3.

«Елец» сыграл без одного из своих лидеров Игоря Рогованова, но даже не это стало причиной провального начала, а, похоже, недооценка соперника, занимающего место в нижней части турнирной таблицы. Динамовцы Никита Черняков и Александр Новиков на 8-й и 15-й минутах сумели забить по голу, причём в обоих случаях им помогали рикошеты, но на табло высветились цифры – 2:0 в пользу гостей.

Обескураженные хозяева до перерыва сумели отыграть лишь один мяч, когда при подаче углового на 28-й минуте в штрафной гостей самым расторопным оказался Александр Молодцов.

Полностью «оседлать» игру «Елец» смог только во втором тайме: на 55-й минуте Александр Ролдугин-старший в быстрой атаке ударом с ходу отправил мяч в сетку – 2:2, а ещё через десять минут после мастерской скидки Александра Кутьина Молодцов пробил в одно касание, оформил «дубль» и вывел свою команду вперёд – 3:2.

Подумалось, что теперь ельчане своего не упустят, но на 74-й минуте динамовец Новиков тоже забил свой второй мяч в игре, из-за пределов ворот поразив нижний угол ворот Дмитрия Дробота – 3:3.

Наверняка, матч там и завершился бы, если бы не самый опытный игрок всей лиги Александр Кутьин. 37-летний нападающий, в прошлом становившийся лучшим бомбардиром ФНЛ, выстпавший в Премьер-Лиге показал, что у него ёще есть порох в пороховницах. Когда компенсированное время ко второму тайму уже начало свой отсчёт, Кутьин в острого угла жахнул по воротам так, что голкиперу оставалось ловить лишь ветер. Мяч по красивой траектории вонзился в дальнюю «девятку» к ликованию местной публики. Игра потрепала нервы, но именно за это мы и любим футбол, ельчане вырвали победу 4:3.

Этот мяч стал пятым для экс-капитана липецкого «Металлурга», а ныне – играющего заместителя директора «Ельца» Кутьина.

Правда, после 8-ми туров команда Дениса Жуковского и Кутьина занимает скромное 7-е место, но шансы подняться вверх ещё есть. 17 июня ельчане вполне могут рассчитывать на три очка в гостях у дублёров «Калуги».