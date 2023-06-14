Происшествия

18 минут назад

За глухую тонировку водителя арестовали на пять суток

185
#тонировка #ПДД #нарушение
За глухую тонировку водителя арестовали на пять суток

25-летнего мужчину наказали за неповиновение законному требованию полицейского.

Усманский районный суд вынес решение по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 25-летний водитель не выполнил законное требование полицейского — не удалил покрытие передних боковых и лобового стекол, ограничивающих обзор с места водителя, и повторно сел за руль автомобиля, на котором светопропускание передних боковых и лобового стекол составляет 17%.

Постановлением суда водитель арестован на 5 суток.
185
#тонировка #ПДД #нарушение

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