Липчане смогут добраться до моря быстрее

На платной трассе М-4 «Дон» открыли участки в обход Аксая и Краснодара

15 июня на скоростной дороге М-4 «Дон» появились новые участки - Восточный обход Ростова-на-Дону и Дальний Западный обход Краснодара (ДЗОК). Как сообщает пресс-служба оператора участков трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Нева», компания «ОССП», она займётся обслуживанием участка в обход города Аксай, а компания «Автодор - Платные дороги» станет оператором ДЗОКа. Предполагается, что новые участки улучшат транспортную доступность регионов и значительно снизят нагрузку на сеть в направлении Черноморского побережья.

Проект «обхода Аксая» был предметом пристального внимания властей и жителей региона, поскольку сезонные дорожные заторы на бесплатной дороге были серьезным препятствием для развития и эффективной работы транспортной системы. Открытие участка стало воплощением стратегии модернизации транспортной инфраструктуры. «Обход Аксая» существенно сократит время в пути и позволит водителям избежать долгих пробок, особенно в часы пик.

Новый участок платной трассы М-4 открывает также новые возможности для развития туризма и обеспечения безопасности движения, уверены в компании «ОССП». Теперь дорога к морю будет не только быстрой, но и комфортной, безопасной.

Более того, по мнению экспертов, открытие новых участков М-4, включая Западный обход города Аксай и ДЗОК, станет не только удобством для автолюбителей, но и сократит проблему загрязнения окружающей среды в самом Аксае благодаря переносу транспортного потока на обходную трассу.

Напомним, что на новом участке в объезд Аксая, обслуживаемом «ОССП», 3 развязки, 5 мостов, 8 путепроводов и 2 надземных перехода, а максимальная разрешённая скорость составляет 110 км/ч.