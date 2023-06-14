Игорю Маслову было 39 лет.

Сегодня в Лебедянском районе простились с участником СВО Игорем Масловым.



Как сообщает пресс-служба Лебедянского района, Игорю Маслову было 39 лет.



«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Невозможно подобрать слова, которые смогли бы смягчить боль утраты родного человека. Силы духа и стойкости вам, чтобы пережить это горе», — выражает соболезнования администрация района.

