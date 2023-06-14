Общество

сегодня, 14:13

В Лебедянском районе простились с участником СВО

1937
#спецоперация #Украина
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В Лебедянском районе простились с участником СВО

Игорю Маслову было 39 лет.

Сегодня в Лебедянском районе простились с участником СВО Игорем Масловым.

Как сообщает пресс-служба Лебедянского района, Игорю Маслову было 39 лет.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Невозможно подобрать слова, которые смогли бы смягчить боль утраты родного человека. Силы духа и стойкости вам, чтобы пережить это горе», — выражает соболезнования администрация района.
1937
#спецоперация #Украина
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#а знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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