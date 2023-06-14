Замначальника райотдела судебных приставов подозревают в растрате

По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело.

Следственный отдел по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника Хлевенского районного отдела судебных приставов УФССП России по Липецкой области по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения».



Уголовное дело было возбуждено по инициативе прокуратуры Хлевенского района. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки Хлевенского районного отдела судебных приставов УФССП России по Липецкой области был установлен факт растраты: по версии следствия, замначальника райотдела судебных приставов в личных целях перевёл физлицу с депозитного счёта Хлевенского районного отдела судебных приставов 22 000 рублей.