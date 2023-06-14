В Липецком районе 12-летняя девочка вырвалась от затащившего её в машину мужчины

По району расходятся слухи о педофиле.

В Липецком районе вторую неделю гуляют слухи о педофиле.В соцсетях опубликован его фоторобот, с рассказом о появлении педофила то в селе Грязное, то в селе Боринское. Помимо фоторобота, в ориентировке распространяется следующая информация: «Ездит на серебристой Daewoo Nexia. Педофил, разыскивает полиция! Будьте осторожны!».

В полиции GOROD48 сообщили, что проводили проверку таких сообщений и ее материалы переданы в следственный комитет. В СК в свою очередь от комментариев воздержались, сославшись на интересы следствия.В то же время в селе Грязное говорят, что информация о педофиле сильно преувеличена. А по соцсетям расходятся фейки. Как рассказал GOROD48 глава администрации сельского поселения Грязновский сельсовет Липецкого района Дмитрий Куликов, людей напугал случай, который произошёл в Грязном 1 июня около 13:00. На улице Чапаева мужчина, предположительно, уроженец Узбекистана, затащил 12-летнюю девочку в машину (сама девочка живёт на другой улице), но она практически сразу смогла вырваться — девочка забежала в соседний дом и сообщила о случившемся, она также запомнила марку и номер машины. Никаких противоправных действий в отношении ребёнка совершено не было.По описанию этой девочки и был составлен фоторобот мужчины: он худой, с усиками.