Происшествия

43 минуты назад

В Липецком районе 12-летняя девочка вырвалась от затащившего её в машину мужчины

4 1660
#дети #педофил
4
В Липецком районе 12-летняя девочка вырвалась от затащившего её в машину мужчины

По району расходятся слухи о педофиле.  

В Липецком районе вторую неделю гуляют слухи о педофиле.В соцсетях опубликован его фоторобот, с рассказом о появлении педофила то в селе Грязное, то в селе Боринское. Помимо фоторобота, в ориентировке распространяется следующая информация: «Ездит на серебристой Daewoo Nexia. Педофил, разыскивает полиция! Будьте осторожны!». 

В полиции GOROD48 сообщили, что проводили проверку таких сообщений и ее материалы переданы в следственный комитет. В СК в свою очередь от комментариев воздержались, сославшись на интересы следствия.

В то же время в селе Грязное говорят, что информация о педофиле сильно преувеличена. А по соцсетям расходятся фейки. Как рассказал GOROD48 глава администрации сельского поселения Грязновский сельсовет Липецкого района Дмитрий Куликов, людей напугал случай, который произошёл в Грязном 1 июня около 13:00. На улице Чапаева мужчина, предположительно, уроженец Узбекистана, затащил 12-летнюю девочку в машину (сама девочка живёт на другой улице), но она практически сразу смогла вырваться —  девочка забежала в соседний дом и сообщила о случившемся, она также запомнила марку и номер машины. Никаких противоправных действий в отношении ребёнка совершено не было.

По описанию этой девочки и был составлен фоторобот мужчины: он худой, с усиками.
4 1660
#дети #педофил
4

Комментарии (4)

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гость

4 минуты назад
«никаких противоправных действий»? То есть пытаться затащить в машину - это нормально, право имеется? странные какие-то тезисы
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1

7 минут назад
Ничего себе, информация преувеличена. Затащил девочку в машину! Слава Богу, она смогла вырваться
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Что творится

17 минут назад
То есть если ничего не успел сделать, значит все хорошо, а не дай бог сделал бы что, то концов не найдёшь, а ребёнок успеет пострадать. У всех уже крыша поехала что-ли, вы чего ждёте?!
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Город

29 минут назад
Марка номер есть , что еще нужно ?
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
149
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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