Сильвио Берлускони в Липецке сдувал пылинки с Путина и целовал работниц завода холодильников

Сегодня Италия прощается со своим самым экстравагантным премьером.

Сегодня в Италии хоронят одного из самых харизматичных премьеров этой страны — Сильвио Берлускони. В России «Друг Сильвио» был частным гостем, заезжал он и в Липецк: 19 лет назад Берлускони вместе с президентом Путиным торжественно открывал линию по производству стиральных машин на заводе холодильников «Стинол».В Липецке итальянский премьер и российский президент буквально сдували друг с друга пылинки, и безостановочно шутили. Например, Берлускони рассказал, что соревновался с Путиным в том кто из них поцелует самую красивую работницу «Стинола», и победил в этом состязании президент России.Целовали Сильвио Берлускони и Владимир Путин Ольгу Сотникову и Елену Андрееву. В 2004 году они рассказывали прессе, что те поцелуи были детскими чмоканиями в щечку. И Путин действительно выиграл у Сильвио, он чмокнул обеих девушек, а Берлускони только одну — Ольгу.На пресс-конференции Берлускони вел себя, раскованно, даже эпатажно. Он зачем-то подбежал к Путину с носовым платочком и стал смахивать с него воображаемые пылинки.Те кнопки, которыми была запущена линия стиральных машин, на заводе берегут. Не меняют и дверь, через которую в цех заходили президенты. Ее с тех пор таки называют - «путинской», несмотря на то, что с момента того исторического визита прошло 19 лет.А завершился визит на военном аэродроме, где Берлускони и Путину показали авиашоу.