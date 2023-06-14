Общество

59 минут назад

Сильвио Берлускони в Липецке сдувал пылинки с Путина и целовал работниц завода холодильников

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#Сильвио Берлускони
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Сегодня Италия прощается со своим самым экстравагантным премьером.

Сегодня в Италии хоронят одного из самых харизматичных премьеров этой страны — Сильвио Берлускони. В России «Друг Сильвио» был частным гостем, заезжал он и в Липецк: 19 лет назад Берлускони вместе с президентом Путиным торжественно открывал линию по производству стиральных машин на заводе холодильников «Стинол».

В Липецке итальянский премьер и российский президент буквально сдували друг с друга пылинки, и безостановочно шутили. Например, Берлускони рассказал, что соревновался с Путиным в том кто из них поцелует самую красивую работницу «Стинола», и победил в этом состязании президент России.



Целовали Сильвио Берлускони и Владимир Путин Ольгу Сотникову и Елену Андрееву. В 2004 году они рассказывали прессе, что те поцелуи были детскими чмоканиями в щечку. И Путин действительно выиграл у Сильвио, он чмокнул обеих девушек, а Берлускони только одну — Ольгу.

На пресс-конференции Берлускони вел себя, раскованно, даже эпатажно. Он зачем-то подбежал к Путину с носовым платочком и стал смахивать с него воображаемые пылинки.

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Те кнопки, которыми была запущена линия стиральных машин, на заводе берегут. Не меняют и дверь, через которую в цех заходили президенты. Ее с тех пор таки называют - «путинской», несмотря на то, что с момента того исторического визита прошло 19 лет.

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А завершился визит на военном аэродроме, где Берлускони и Путину показали авиашоу.
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#Сильвио Берлускони
4

Комментарии (1)

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дед мазай

8 минут назад
И где все эти друзья сейчас?
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
149
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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