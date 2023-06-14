Происшествия

9 минут назад

Липецкий солдат-срочник передавал взятки офицеру

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#взятка #армия
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Липецкий солдат-срочник передавал взятки офицеру

Уже бывшего срочника осудили за посредничество во взяточничестве.

Тамбовский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего военнослужащего срочной службы Липецкого гарнизона.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тамбовской области, в апреле 2022 года знакомому липецкого солдата-срочника пришла повестка из военкомата и он пообещал помочь ему за денежное вознаграждение в решении вопроса о прохождении последним службы в воинской части Липецкого гарнизона.

Знакомый согласился и передал ему 120 000 рублей. Срочник взял деньги и заверил, что все они будут переданы офицеру, который будет заниматься его вопросом. Однако передал офицеру только 80 000 рублей, а 40 000 рублей присвоил себе.

В августе того же года, когда знакомый солдата-срочника уже служил, он снова взял с него 18 000 рублей за дальнейшее прохождение военной службы в гарнизоне и передал их тому же офицеру (офицеру уже внесен приговор за взяточничество).

За хищение денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием и посредничество во взяточничестве военным судом бывшему солдату-срочнику назначен штраф в 55 000 рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.
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#взятка #армия
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