Пятеро выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

В липецкой гимназии №19 — сразу двое стобалльников по русскому языку.

Пятеро выпускников школ Липецкой области набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Этот экзамен одиннадцатиклассники сдавали 29 мая.



Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, сто баллов по русскому языку получили пятеро выпускников: двое из гимназии №19 Липецка, по одному — из липецких школ №21 и №33 и ещё один — из елецкой гимназии №11.