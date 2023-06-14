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29 минут назад

Пятеро выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

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#ЕГЭ #ГИА #школа
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Пятеро выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

В липецкой гимназии №19 — сразу двое стобалльников по русскому языку.

Пятеро выпускников школ Липецкой области набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Этот экзамен одиннадцатиклассники сдавали 29 мая.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, сто баллов по русскому языку получили пятеро выпускников: двое из гимназии №19 Липецка, по одному — из липецких школ №21 и №33 и ещё один — из елецкой гимназии №11.
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#ЕГЭ #ГИА #школа
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