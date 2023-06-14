Сегодня в Липецке: липчпан атакует новая зараза и что больше раздражает людей в рабочих чатах

Рассказываем всё самое главное про наступившую среду.

Потеплеет, но дожди не уйдут

Сегодня в Липецке потеплеет сразу чуть ли не на десяток градусов – до 23-25. Но мешать солнечному лету по-прежнему будут дожди, пусть и кратковременные.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители на улицах Катукова, 29; Литаврина, 2, 8; Октябрьская, 28, 30, 32, 49, 49/2, 49/3, 51а, 51б, 51д, 53 ст.1, 53 ст. 2; Первомайская, 3, 35, 35а; Чапаева, 2, 4, а также жители частного сектора на улицах Дарвина, Димитрова, Кольцевой, Красной, Фрунзе, Чапаева, Энергетической.







Отключения света

Электросети тоже будут ремонтировать, поэтому с 9:00 до 17:00 погаснет свет на улице Воровского в домах с 1 по 42; Кузнечной, 12; Полетаева, 15, 44а, 66а, 68а; Тюленина, 3, 11, 12, 13; в переулке Курако, 1, 1а, 2, 3; на площади Театральной, 3.







В эти же часы полностью обесточат улицы И. Франко, Минина, переулок Данковский.

Пробки

Даже в середине недели доехать куда-либо вовремя в утренние часы в Липецке – большая удача. Но мы предлагаем не надеяться на волю случая, а брать ситуацию в свои руки. Всего лишь пара минут просмотра «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений и знание города помогут построить оптимальный маршрут и объехать практически любую пробку. Тем самым вы убьёте двух зайцев – и сами приедете вовремя, и не будете своим участием плодить заторы в городе.

Памяти мастера (12+)

Сегодня в 18:00 в Липецком областном краеведческом музее состоится открытие персональной выставки Виктора Маркина «Памяти мастера». День выбран не случайно. 14 июня Виктору Васильевичу исполнилось бы 74 года, но он ушёл из жизни чуть больше месяца назад – 7 мая.



Фото предоставлено Липецким краеведческим музеем



Маркин был мастером романовской игрушки. В прошлом веке он работал учителем в Троицкой школе и в 1986 году организовал в ней кружок народных промыслов, позже создал Центр романовской игрушки. Художник и педагог воспитал ни одно поколение учеников. Коллекция его собственных работ насчитывает сотни произведений и более 80 разнообразных сюжетов. Его произведения хранятся в Русском музее (Санкт-Петербург), Государственном российском Доме народного творчества (Москва), музеях Франции, Италии, Израиля, Польши, Китая.

В день открытия выставки побывать на ней можно будет бесплатно.

Детский кинофестиваль

В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается фестиваль детских фильмов «Радуга». Сегодня малышей ждут два киносеанса.

«Ледяная история». Россия, 2021. Фэнтези. Режиссёр Сергей Русаков (0+).

В Стране Холода, где правит добрая королева Морожана и делают для детей мороженое, вдруг захватил власть злодей Сосулька. Девочка Варя, мальчик Артем и его Дедушка вступают в борьбу, волшебный сироп Добра спасает Варю и разрушает планы Сосульки. Друзья и Дедушка вновь запустили конвейер со старым добрым мороженым, что несет детям радость и добро.

В ролях: Владимир Глазков, Камилла Войтова, Дмитрий Зориков. Сеанс начнётся в 10:00.

«Коты Эрмитажа». Россия, 2022. Мультфильм, комедия. Режиссёр Владимир Ровенский (6+)

Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. У мышки есть одна «маленькая слабость» — Морис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества — «Мона Лиза», сгрызть которую — мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала.

Роли озвучивали: Роман Курцын, Полина Гагарина, Павел Прилучгый. Мультик покажут в 12:00.

Стоимость просмотра одного фильма – 50 рублей.

Красная Шапочка в стиле рок (6+)

Классический сказочный сюжет сегодня покажут и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

Театр маленьких марионеток представит спектакль «Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл». Правда, это будет не совсем классика. Красную Шапочку и Бабушку по ходу сюжета съедят, но не насмерть и будет совсем не страшно. И все персонажи спектакля поют – и зайцы, и волки, и даже ёлки. А в конце спектакля зрители могут даже станцевать с весёлыми персонажами.



Фото vk.com/vbiblioteku



Липчан атакуют энтеровирусы

Пусть на дворе и не зима, но заботиться о здоровье необходимо. В Роспотребнадзоре предупредили о распространении энтеровирусов – группы заболеваний, которая насчитывает более 90 (!) типов. Столь же много и клинических проявления от легких лихорадочных состояний до тяжелых с поражением оболочек мозга, сердечной мышцы и периферических нервов. Иногда хворь похожа на ОРВИ, она может давать осложнения вплоть до менингита.

Опасность заразы в том, что она передаётся в основном водным путём т.е. опасность могут представлять бассейны, пруды, в некоторых случаях – реки. Имеется также пищевой путь передачи, контактно-бытовой и воздушно-капельный.







Некоторые люди могут болеть бессимптомно, но распространять инфекцию вокруг.

Санитарные врачи напоминают о мерах предосторожности:

- Не пить воду откуда попало. В кафые и общественных фонтанчиках одноразовый стакан;

- Не пользоваться непроверенными колодцами, колонками, фонтанчиками и т.д.

- Тщательно мыть фрукты и овощи водой кипячёной вводов;

- При купании избегать попадания воды в рот. Помните, что это наиболее вероятная возможность заразиться;

- Не купаться в непроточных водоемах и фонтанах, в местах несанкционированных пляжей;

- Чаще мыть руки, особенно перед едой, помнить элементарные правила гигиены;

- Проветривать помещения и как можно чаще проводить влажную уборку;

- Не приобретать продукты у частных у частников, в неустановленных местах.

- Если вы всё-таки почувствовали себя плохо, не нужно заниматься самолечением. Бегом к врачу!

Безопасность в Интернете

Ученикам 2-5 классов всё ещё можно пройти до 18 июня квесит «Основы безопасности в Интернете», который подготовила технологическая платформа «Яндекс-учебник».







Ребята разберут, как защитить свои данные и не стать жертвой мошенников. Квест состоит из теории и практических заданий с разбором конкретных жизненных ситуаций: фишинговые ссылки, попытка кражи денег или аккаунтов в соцсетях, нежелательное общение, фейковые новости и контент, не предназначенный для детей. Школьники научатся создавать надёжный пароль и определять фишинговое письмо, по каким ссылкам не стоит переходить и на какие предложения от незнакомцев не стоит соглашаться.

Специальная регистрация не требуется, квест занимает около 20 минут. Пройти его онлайн по ссылке.

Грант на развитие туризма

От 500 тысяч до 15 миллионов рублей могут получить предприниматели, реализующие проекты в туристической сфере.







Прием документов на получение гранта «Туризм» планируют начать в июле, пока же можно начинать собирать документы. Грант в Липецкой области начали выдавать в прошлом году, его первыми обладателями стали пляж «Галичья гора» в Задонском районе, гостевые дома «Гнезда» в селе Арзыбовка Усманского района, юртовый комплекс «Ставка Тамерлана» в Елецком районе, экосферы «The деревня» в селе Панино Добровского района и туристско-развлекательный центр «Есенин» в Ельце.



Полученные средства можно потратить на приобретение земельных участков, оборудования, мебели, материалов, инвентаря, разработку проектной документации, а также на покупку или строительство, ремонт и переустройство помещений, зданий, сооружений, подключение к коммуникациям.

Дополнительную информацию можно получить в социальных сетях Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – в Телеграм-канале и ВКонтакте.

В рабочих чатах липчан раздражают картинки и гифки

Рабочие чаты давно стали приметой современности. Согласно опросу SuperJob, 79 % липчан относятся к ним спокойно, но каждого пятого (21%) они раздражают.

В том, что нервирует сам факт наличия рабочей переписки признались 12%. У 7% раздражение вызывают сообщения в нерабочее время. У 6% — глупые вопросы, выдающие некомпетентность коллег и начальства. Грамматические ошибки и повтор информации в чате возмущают соответственно 5% и 4% опрошенных. По 2% нервирует большое количество сообщений, наличие нескольких чатов в разных мессенджерах, а также голосовые и слишком длинные сообщения.

Среди претензий к рабочим чатам смайлы, сленг, жалобы, переклички, требования общаться в конкретном мессенджере.







Только у 20% опрошенных переписка с коллегами в чатах не вызывает негативной реакции.



Дорогие липчане! Работа работой, но знать, что происходит в окружающем мире необходимо. К счастью, жителям Липецкой области не нужно тратить много времени на поиск информации – одно нажатие и вы уже на GOROD48, а свежая и полезная информация тут как тут – ручаемся. Чаще заходите на сайт и ничего не упускайте. Ждём вас снова и снова.