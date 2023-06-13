В России

27 минут назад

Бизнесмен из Рязани скончался после прыжка с парашютом

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Бизнесмен из Рязани Сергей Цыганов погиб во время прыжка с парашютом в подмосковной Коломне. Об этом сообщает издание "Известия".

51-летний мужчина совершил прыжок с вертолёта Ми-8. На высоте около 60 м он выполнил низкий разворот на высоте 60 м. Когда маневр был окончен, парашют резко потянуло вниз и мужчина столкнулся с землей на высокой скорости.

Находившиеся на поле тут же вызвали медиков. Врачи диагностировали у пострадавшего тяжелую травму. Он скончался в больнице.

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