В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков. Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. Их можно разделить на несколько групп, первая из которых — иностранные кредитные организации.

«У нас, конечно, нет перечня сделок, но мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период. Всего у нас в стране работает свыше 50 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Но капитал некоторых из них находится под контролем дружественных государств, в том числе — Китая. Они, конечно, не будут закрываться», — пояснил Сухов.

По его словам, вторая группа уходящих кредитных организаций — это небольшие банки, которые принадлежат крупным компаниями или предприятиям. Третья группа — кредитные организации, которые находятся внутри более крупных групп. Их владельцы — государство, частный бизнес — будут сокращать расходы.