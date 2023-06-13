В России

14 минут назад

35-летний мужчина пострадал в Кемеровской области во время взрыва на балконе

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#газ
13 июня в городе Киселевске Кемеровской области на балконе квартиры взорвался баллон с газом. Пострадал 35-летний мужчина. 

В кузбасском МЧС сайту VSE42.Ru пояснили, что взрыв вызвал пожар:

– Возгорание на балконе на площади 2 кв. метра было потушено по прибытия спасателей, – рассказали спасатели.

По данным издания, во время взрыва и пожара пострадал 35-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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#газ

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