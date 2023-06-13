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14 минут назад
35-летний мужчина пострадал в Кемеровской области во время взрыва на балконе
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13 июня в городе Киселевске Кемеровской области на балконе квартиры взорвался баллон с газом. Пострадал 35-летний мужчина.
В кузбасском МЧС сайту VSE42.Ru пояснили, что взрыв вызвал пожар:
– Возгорание на балконе на площади 2 кв. метра было потушено по прибытия спасателей, – рассказали спасатели.
По данным издания, во время взрыва и пожара пострадал 35-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
В кузбасском МЧС сайту VSE42.Ru пояснили, что взрыв вызвал пожар:
– Возгорание на балконе на площади 2 кв. метра было потушено по прибытия спасателей, – рассказали спасатели.
По данным издания, во время взрыва и пожара пострадал 35-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
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