Здоровье

44 минуты назад

В мае в Липецкой области зарегистрировано два случая энтеровирусной инфекции

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#энтеровирус #инфекция
В мае в Липецкой области зарегистрировано два случая энтеровирусной инфекции

Максимальная заболеваемость энтеровирусами регистрируется в летние и осенние месяцы.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в мае в Липецкой области зарегистрировано два случая энтеровирусной инфекции.

Энтеровирусные инфекции – группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, которых существует более 90 типов. Клинических проявлений инфекций много: от легких лихорадочных состояний до тяжелых с поражением оболочек мозга, сердечной мышцы, периферических нервов. Болезнь может протекать в форме ОРВИ, герпетических ангин, экзантем (с кожными высыпаниями), стоматитов, менингитов, миокардитов, невритов.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении.

Максимальная заболеваемость регистрируется как раз в летне-осенние месяцы.

При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного и обратиться к врачу.

Чтобы не заболеть энтеровирусной инфекцией Управление Роспотребнадзора по Липецкой области рекомендует соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер: употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду и напитки в фабричной расфасовке, не пить воду из непроверенных источников, при употреблении напитков в общественных точках и из питьевых фонтанчиков предпочтительнее использовать индивидуальный одноразовый стакан, тщательно мыть фрукты и овощи водой гарантированного качества (бутилированная, кипяченая), при купании в плавательных бассейнах избегать попадания воды в рот, соблюдать элементарные правила личной гигиены (мытье рук перед едой и приготовлением пищи, после возвращения с улицы, посещения туалета, контакта с больными людьми), проводить влажную уборку жилых помещений (желательно ежедневно), проветривание помещений, не приобретать продукты у частных лиц, в неустановленных для торговли местах.
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#энтеровирус #инфекция

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