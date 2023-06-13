Происшествия
54 минуты назад
Спасатели уничтожили противопехотную мину
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Мина времен Великой Отечественной войны была обнаружена в Тербунском районе.
Сегодня в 14:30 на специализированной подрывной площадке сотрудники аварийно-спасательного отряда уничтожили противопехотную мину времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, мина была обнаружена в Тербунском районе.
Фото - ugpss48.ru
Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, мина была обнаружена в Тербунском районе.
Фото - ugpss48.ru
392