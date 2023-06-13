Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области потеплеет до +26, дожди останутся

1 403
#отключения
1
В Липецкой области потеплеет до +26, дожди останутся

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди, лишь 16 июня существенных осадков не ожидается. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 июня – 16 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 15 июня – 19-20 градусов тепла, что около нормы, 16 июня – 20-21 градус тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от +7 до +12 градусов, днем  от +21 до +26 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью — от +8 до +10 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.

День 14 июня стал самым теплым в Липецке в 1998 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году –6градусов тепла. 

1 403
#отключения
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

сегодня, 17:05
Проклятья выходных на этот раз не будет? в пятницу и субботу тепло и сухо?!
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
147
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

сегодня, 16:27

Погода в Липецке
Из-за атмосферного фронта в Липецкой области все еще дождливо и прохладно
#дождь
20
Из-за атмосферного фронта в Липецкой области все еще дождливо и прохладно

вчера, 17:04

Погода в Липецке
Ветер станет еще сильнее
#ветер
8
Ветер станет еще сильнее

вчера, 07:56

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди, ветер и до +18
#погода
В Липецкой области небольшие дожди, ветер и до +18

11.06.2023 17:35

Погода в Липецке
В Липецкой области будет дождливо и заметно похолодает
2
В Липецкой области будет дождливо и заметно похолодает

10.06.2023 17:15

Погода в Липецке
Спасатели продлили грозовой прогноз
#гроза #ветер
10
Спасатели продлили грозовой прогноз

10.06.2023 09:32

Погода в Липецке