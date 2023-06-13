В Липецкой области потеплеет до +26, дожди останутся

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди, лишь 16 июня существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 июня – 16 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 15 июня – 19-20 градусов тепла, что около нормы, 16 июня – 20-21 градус тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от +7 до +12 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью — от +8 до +10 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.

День 14 июня стал самым теплым в Липецке в 1998 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году –6градусов тепла.