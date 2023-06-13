Происшествия

8 минут назад

На улице Артёмова неизвестные повредили автомобиль «Додж Калибер»

75
#автомобиль #хулиганство
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У иномарки разбито стекло.

11 июня в период с 16:00 до 19:00 напротив дома №5 по улице Артёмова в Липецке неизвестные повредили стекло автомобиля «Додж Калибер». Хозяйка автомобиля ищет свидетелей происшествия и просит возможных очевидцев откликнуться « ВКонтакте».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от владельца автомобиля «Додж Калибер» поступило, отдел полиции №2 проводит проверку.
75
#автомобиль #хулиганство
2

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