Происшествия
8 минут назад
На улице Артёмова неизвестные повредили автомобиль «Додж Калибер»
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У иномарки разбито стекло.
11 июня в период с 16:00 до 19:00 напротив дома №5 по улице Артёмова в Липецке неизвестные повредили стекло автомобиля «Додж Калибер». Хозяйка автомобиля ищет свидетелей происшествия и просит возможных очевидцев откликнуться « ВКонтакте».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от владельца автомобиля «Додж Калибер» поступило, отдел полиции №2 проводит проверку.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от владельца автомобиля «Додж Калибер» поступило, отдел полиции №2 проводит проверку.
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